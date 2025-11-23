Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб

танків – 11 363 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од.

артилерійських систем – 34 585 (+26) од.

РСЗВ – 1 549 (+2) од.

засоби ППО – 1 248 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од.

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од.

спеціальна техніка – 4 003 (+1) од.

Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ. Як повідомляло Інше ТВ, станом на 22.00 22 листопада з початку доби на фронті було 157 боїв, найгарячіше – під Покровськом, – Генштаб