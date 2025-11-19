США депортували 50 громадян України, зокрема 45 чоловіків і 5 жінок. Причинами називали порушення міграційного законодавства та інші правопорушення. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Кореспондент.

“Вчора на кордоні були оформлені 45 чоловіків і 5 жінок”, – зазначив він.

Під час оформлення прикордонники намагалась з’ясувати причини ухвалення рішень про депортацію.

“Кожен із них називав різні причини – це і порушення міграційного законодавства, й інші правопорушення”, – пояснив речник.

Як відзначив Демченко, частина цих осіб мала документи, що підтверджують громадянство України, частина мала посвідки на повернення. Це документ, котрий оформлюється у разі відсутності паспортного документа.

За словами речника, раніше Україна отримувала інформацію від США про намір, відповідно до норм міжнародного права, видворити транзитом через територію Польщі низку осіб без громадянства США, котрі є вихідцями з України.