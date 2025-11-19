У четвер, 20 листопада, в Україні переважатиме холодна погода: вітер буде, переважно, південно-східним, помірним, але часом рвучким. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Температура повітря вночі від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до +4+7 градусів. Водночас вдень очікується +4+9 градусів, на крайньому півдні +10+14 градусів.

Дощі пройдуть на півдні, у центрі та на сході України. Місцями невеликий дощ ймовірний на заході України, тоді як у північних областях – без істотних опадів.

У Києві 20-го листопада без опадів, поривчастий вітер південно-східного напрямку, вночі 0-3 морозу, вдень +3+5 градусів – зазначила Діденко.