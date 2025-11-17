В історії популярної музики можна знайти небагато мелодій, які з такою легкістю долали б мовні та культурні кордони, як це зробив «Танець маленьких каченят». Але на відміну від пісень, спочатку створених з розрахунком на масову аудиторію, цей веселий, грайливий мотив виник серед засніжених схилів швейцарських Альп не як комерційний хіт, а як невигадлива музична забава.

Про історію хіта розповідає SWI, передає Інше ТВ.

Мало хто знає, що автор цієї мелодії — швейцарський акордеоніст і виконавець на губній гармоніці Вернер Томас. У той час він виступав перед туристами в готелях і барах après-ski на лижних курортах кантону Граубюнден. Саме там, в середині 1950-х, він і склав легку і веселу мелодію, яку назвав Ententanz — «Качиний танець». Це не була повноцінна композиція: скоріше, вона служила музичною інтермедією, короткою вставкою між основними музичними номерами.

Однак мелодія відразу припала до душі публіці: гості альпійських шале при перших же її акордах починали пританцьовувати, а потім просили повторити її знову і знову — і так поступово ця мініатюра розпочала своє власне життя. Майже два десятиліття вона залишалася напіваматорським музичним «капризом», поки на початку 1970-х не потрапила в поле зору професіоналів. Одним з тих, хто помітив її, був бельгійський музичний продюсер Луї ван Райнменант. Під час зимового відпочинку в Давосі він випадково почув мелодію і миттєво розпізнав у ній хітовий потенціал.

Саме він уклав контракт з Вернером Томасом і організував перший студійний запис мелодії. Так у 1973 році композиція вийшла у світ під назвою Tchip Tchip. Її виконала група Cash & Carry, забезпечивши синтезаторним аранжуванням, що повністю відповідало моді того часу. Сам Вернер Томас пізніше зізнавався, що спочатку був сильно розчарований — цей варіант разюче відрізнявся від його задуму. Але реакція публіки розвіяла всі сумніви: трек став неймовірно популярним, злетівши на вершини хіт-парадів у Швейцарії та Бельгії і залишаючись там кілька тижнів.

Наступним важливим етапом стала міжнародна музична ярмарка MIDEM у Каннах, де бельгійський продюсер представив композицію глобальній аудиторії. Згідно з публікацією журналу DHnet, там мелодія привернула увагу американського продюсера Стенлі Міллса. Він теж побачив у ній потенціал і взявся за її просування в США. Так з’явилися англомовні версії: Dance Little Bird у виконанні De Electronica’s, яка стала літнім хітом у Західній Німеччині, і The Birdie Song британської групи The Tweets, випущена в 1982 році.

На початку 1980-х мелодія була вже добре впізнавана, але їй бракувало тексту. Першою повною версією з вокальною лінією стала франкомовна пісенька La Danse des Canards, створена бельгійськими авторами і виконана співаком J.J. Lionel. Успіх був приголомшливим: у 1983 році композиція потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки тому, що тільки у Франції було продано 2,5 мільйона платівок з її записом. Пізніше кількість проданих синглів досягла 3,5 млн примірників — це був один з найвражаючих результатів в історії французького музичного ринку.

У німецькомовному світі мелодія також набула величезної популярності. Співак Франк Зандер, який виступав під псевдонімом Fred Sonnenschein, представив свою іронічну і не зовсім дитячу версію під назвою «Ja, wenn wir alle Englein wären» («Так, якби ми всі були янголятами»). Пісня вийшла в 1981 році, отримала золотий статус у Західній Німеччині і кілька тижнів утримувалася у верхній частині швейцарських чартів.

Приблизно в цей же період швейцарська мелодія дісталася і до Радянського Союзу. Російськомовний текст до неї написав поет Юрій Ентін, а всенародну популярність пісня отримала у виконанні ансамблю фольклорної музики під керівництвом Володимира Назарова. Запис увійшов до святкової платівки «З Новим роком!» 1984 року і швидко став обов’язковою прикрасою звукового ландшафту радянських зимових свят — ранків, шкільних концертів і сімейних урочистостей.

З плином часу кількість версій тільки зростала. Сьогодні існує близько чотирьохсот інтерпретацій на більш ніж сорока мовах: є італійський варіант Il ballo del qua qua, японський Okashii Tori, португальський A dança do passarinho, іспанський Pajaritos a bailar, і це лише невелика частина дуже довгого списку. Є навіть франкомовний варіант у стилі панк, а також оркестровий варіант. Сукупні світові продажі мелодії давно перевищили 50 млн копій, зробивши цю грайливу мініатюру найбільш тиражованим музичним твором швейцарського походження в історії світової популярної музики.

Але світова популярність «Качиного танцю» пов’язана не тільки з мелодією, але і з хореографією: прості рухи танцю теж придумав сам Вернер Томас. Він розповідав, що взяв за основу не стільки звички качок, скільки характерні рухи гірськолижників — згинання колін, перенесення ваги тіла з боку в бік, розгойдування корпусу. Звідси і універсальність танцю: кожен може скласти пальці «дзьобиком», поплескати себе по боках ліктями, присісти, погойдатися, плеснути в долоні — і потім повторити це знову і знову.

