УкраїнкиЖіноча збірна України з веслування на човнах “Дракон” здобула золоту медаль чемпіонату світу 2026 року, який проходить у китайському Ханчжоу. Українки перемогли у змаганнях десятимісних човнів на дистанції 500 метрів, передає УНН.

Фінал у категорії Senior 10 W на дистанції 500 метрів відбувся 3 жовтня у Fuyang Water Sports Centre в Ханчжоу.

“Золото чемпіонату світу! Жіночий екіпаж України у класі човнів Д-12 здобуває перемогу на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць лише на 0,18 секунди”, – повідомила Федерація України з веслування на човнах “Дракон” у соцмережах 3 жовтня.

Після завершення змагань Ольга Бурано — одна з українських спортсменок — опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram фото із золотою медаллю та повідомила про перемогу жіночої команди.

“Чемпіонки світу. World Champion. We did it. Best woman team”, — написала спортсменка.

За офіційним розкладом чемпіонату, українська команда була заявлена саме у жіночих змаганнях серед десятимісних човнів на 500 метрів. Фінал цієї дисципліни відбувся вранці 3 жовтня.