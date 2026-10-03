У словацькій Трнаві відбувся номінально домашній матч збірної України зі збірною Північної Ірландії в рамках третього туру Дивізіону B Ліги націй сезону-2026/27, пише Кореспондент.

Дві команди, що захищали перші позиції в турнірній таблиці своєї групи і мали у своєму активі по чотири очки до нинішнього протистояння, завершили матч із рахунком 3:0 на користь північноірландців.

Паралельний матч групи завершився перемогою збірної Угорщини з мінімальним рахунком 1:0 над збірною Грузії.

Після перемоги над українцями у Північної Ірландії стало сім балів і з’явилася можливість одноосібно очолити групу після трьох проведених турів. У збірних України та Угорщини по чотири бали, у Грузії лише один.

Статистика матчу Україна – Північна Ірландія 3-го туру Ліги націй

Україна – Північна Ірландія – 0:3

Голи: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Очікувані голи (xG): 0.44 – 1.40

Володіння м’ячем: 73% – 27%

Удари: 11 – 10

Удари у площину: 2 – 3

Кутові: 7 – 1

Фоли: 15 – 4

Україна: Різник – Бондар (Сікан, 62), Забарний, Сарапій, Матвієнко – Циганков, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Судаков (Назаренко, 68) – Ярмоленко (Пономаренко, 62), Яремчук (Варфоломєєв, 62).

Північна Ірландія: П. Чарльз – Атчесон (Макнейр, 84), Макконвілл, Браун, Гілмор – Прайс (Девенні, 67), Ш. Чарльз, Девлін (О’Нілл, 84) – Г’юм, Донлі (Магенніс, 77), Моррісон (Келлі, 77).

Попередження: Матвієнко, Сікан, Пономаренко – Спенсер.