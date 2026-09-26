Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над збірною Угорщини у стартовому матчі групи 2 Дивізіону B нового сезону Ліги націй.

“Я дуже задоволений результатом. Щодо гри, ми можемо прогресувати й бути набагато кращими. Нам вдалося реалізувати те, що ми планували й готували. Сьогодні був важливий день, троє дебютантів — Драмбаєв, Крупський, Краснопір. Ми не були ідеальними, але можемо покращувати нашу гру.

Краснопір міг забити та зробити рахунок 2:0. Річ не в тактиці, нам потрібно було терпіти. Я не бачив епізоду початку бійки: хтось із тренерів суперника зачепив мого гравця, мені це дуже не сподобалося”, — сказав Мальдера в ефірі MEGOGO, передає zn.ua.

Матч у Будапешті на “Пушкаш Арені” став для нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери першим офіційним і завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0.

Після Угорщини збірна України проведе виїзний поєдинок проти Грузії (28 вересня) та два домашні поєдинки проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня).

Минулий розіграш цього турніру збірна України також провела в Лізі В, посівши друге місце у своїй групі з Чехією, Грузією та Албанією, а в двоматчевому плей-оф за право виступати в елітному дивізіоні поступилася Бельгії.

Збірна Угорщини в минулому сезоні виступала у вищому дивізіоні (Лізі А), однак програла у стикових матчах Туреччині та опустилася до Дивізіону B.

Зазначимо, що свій перший матч в історії незалежної України футбольна національна збірна зіграла саме проти угорців. 29 квітня 1992 року на стадіоні “Авангард” в Ужгороді Україна програла Угорщині з рахунком 1:3.