Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, об’єднавши титули абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК), пише Iнтерфакс.

Зазначається, що Магучіх здобула титул абсолютної чемпіонки світу у 2026 році, стала олімпійською чемпіонкою у 2024 році та чемпіонкою світу у 2023 році.

“Ярослава Магучіх – перша атлетка в історії, яка об’єднала три головні титули! Українка стала першою спортсменкою у світі, яка здобула титули абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу!”, – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі НОК у п’ятницю.

На абсолютному чемпіонаті світу-2026 Магучіх здобула перемогу зі результатом 1,99 м.