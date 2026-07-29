Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) ухвалила рішення повернути прапор і гімн рф на змаганнях під своєю егідою. Водночас окремі винятки можливі для турнірів, де місцева влада забороняє використання російської символіки. Про це про це повідомила Федерація гімнастики росії, пише УНН.

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) 28 липня на позачерговій генеральній асамблеї організації ухвалила рішення про повернення прапора та гімну росії.

Нові правила діятимуть на всіх змаганнях під егідою European Gymnastics. Винятки можливі для турнірів, право на проведення яких було надане раніше, якщо місцева влада забороняє використовувати російську символіку.