Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар’єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

Як пише видання BBC Sport, сторони наразі обговорюють потенційну співпрацю, однак остаточних домовленостей ще не досягли, а жодних документів поки не підписано, зазначає Фокус.

Після того як минулого тижня Усик склав повноваження чемпіона світу за версіями WBA Super, WBC та IBF у надважкій вазі, навколо його майбутнього почали ширитися різні припущення. Сам боксер швидко розвіяв чутки про завершення кар’єри та пояснив, що планує вийти на ринг ще один раз і назвав цей поєдинок своїм “останнім танцем”.

За словами директора команди Усика Сергія Лапіна, найімовірнішим суперником українця наразі є американець Деонтей Вайлдер. Він зазначив, що цей бій виглядає привабливим не лише зі спортивної точки зору, а й має великий комерційний і міжнародний потенціал.

“Усик вже дав зрозуміти, що саме Вайлдера він хотів би бачити своїм суперником у заключному поєдинку. Це протистояння здатне викликати великий інтерес серед уболівальників у різних країнах світу”, — пояснив Лапін.

Деонтей ВайлдерФото: “РБК-Україна”

Зі свого боку менеджер американського боксера Шеллі Фінкель повідомила, що Вайлдер не відмовиться від такої пропозиції. За її словами, якщо сторона Усика офіційно запропонує провести поєдинок, американець погодиться вийти на ринг.

Водночас команда українця підтвердила, що зараз тривають прямі переговори із Zuffa Boxing. А от Лапін наголосив, що поки що процес перебуває на початковій стадії — сторони лише обговорюють можливі умови співпраці, тому говорити про укладену угоду зарано.

Він додав, що компанію розглядають як одного з головних претендентів на організацію великого міжнародного боксерського шоу. Остаточне рішення ухвалюватимуть після того, як буде визначено формат проведення поєдинку, який найкраще відповідатиме інтересам спортсменів і масштабу майбутньої події.

Як зазначає видання, Zuffa Boxing — новий боксерський проєкт, який очолює президент UFC Дана Вайт за підтримки Саудівської Аравії. Компанія прагне запропонувати нову модель розвитку професійного боксу, відмовившись від традиційної системи санкціонуючих організацій та створивши власну структуру чемпіонських титулів.

Нагадаємо, 39-річний Олександр Усик досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу та має у своєму активі 25 перемог. Натоміть Деонтей Вайлдер, якому нині 40 років, раніше був чемпіоном світу у надважкій вазі й залишається одним із найвідоміших боксерів цього дивізіону, хоча пік його кар’єри вже позаду.

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