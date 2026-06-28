Український спортсмен Олег Дорощук став переможцем меморіалу імені Віталія Лонського у Бердичеві у секторі стрибків у висоту. Він підкорив планку на позначці 2,33 метра.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Українець на один сантиметр перевершив результат чеха Яна Штефели, який втримував лідерство з лютого 2026 року. Таким чином Дорощук показав найкращий результат сезону у світі.

Після перемоги Дорощук замовив 2,35 м, щоб оновити особистий рекорд, однак ця висота йому не підкорилася.

Друге місце на змаганні зайняв Дмитро Нікітін з результатом 2,24 м, а третім став Вадим Кравчук — 2,21 м.