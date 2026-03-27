Збірна України з футболу не братиме участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу. У матчі плейоф відбору українська команда програла Швеції з рахунком 1:3.

Збірна України з футболу не братиме участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу. У матчі плейоф відбору українська команда програла Швеції з рахунком 1:3.

Матч відбувся в іспанському місті Валенсія на стадіоні «Естадіо Сьютат де Валенсія».

Перший гол Україна пропустила на 6-й хвилині гри, його забив гравець збірної Швеції Віктор Йокерес. Він же забив і наступні два голи у ворота української збірної під час другого матчу — на 52-й хвилині та 73-й з пенальті.

Україна свій перший гол забила вже наприкінці матчу — його відіграв Матвій Пономаренко на 90-й хвилині.

За результатами гри, Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Україна ж участі у ЧС-2026 не братиме.

Це вже 23-й чемпіонат світу з футболу ФІФА. Фінальний турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, а господарями вперше стануть одночасно три країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки.

Перший гол Україна пропустила на 6-й хвилині гри, його забив гравець збірної Швеції Віктор Йокерес. Він же забив і наступні два голи у ворота української збірної під час другого матчу — на 52-й хвилині та 73-й з пенальті.

Україна свій перший гол забила вже наприкінці матчу — його відіграв Матвій Пономаренко на 90-й хвилині.

За результатами гри, Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Україна ж участі у ЧС-2026 не братиме.

Це вже 23-й чемпіонат світу з футболу ФІФА. Фінальний турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, а господарями вперше стануть одночасно три країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки.

Крім того, це перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зустрінуться не 32, а 48 збірних.

Після завершення листопадового міжнародного вікна стали відомі 42 учасники. Останні шість учасників ЧС визначаться за підсумками стиків у березні 2026 року: шість збірних у міжконтинентальному плей-оф змагаються за дві путівки, ще чотири перепустки буде розіграно в європейському плей-оф за участі 16 команд.

Беззубо вийшли та зіграли

Один з лідерів команди, захисник Віталій Миколенко після гри поділився першими емоціями від поразки у коментарі для MEGOGO:

“Емоції, напевно, як і в решти України, що дивилася футбол. Прийшов подякувати тим людям, що додивилися це позорисько. Хотів перепросити, але немає чого вибачитися після бою. Просто хотів подякувати, що додивилися і вболівали”, — зазначив Миколенко, передає Суспільне.

Зокрема, провів Миколенко паралелі з попереднім матчем у відборі — перемогою над Ісландією в шостому турі (2:0), яку “синьо-жовті” вирвали з двома голами у кінцівці.

“Якщо наводити приклад гри з Ісландією, як билися за цей плейоф, як вся Україна за нас вболівала, а на полі була цільна команда — сьогодні цього не було. Не можу цього пояснити. Може, не наш день, але як є”.

“Немає чого розбирати [причини поразки]. Нічого не казатиму — потім теорію розберемо. Просто соромно від того, як ми беззубо вийшли та зіграли”.

Україні вп’яте поспіль не вдається пробитися до фінального турніру чемпіонату світу — востаннє це ставалося у 2006 році. Миколенко зі збірною завершив другий відбірковий цикл мундіалю — також вибував з командою у фіналі кваліфікаційного плейоф у 2022 році.