У Міжнародному паралімпійському комітеті твердо наполягли на допуску російських та білоруських спортсменів до зимових Паралімпійських ігор під своїми прапорами та з виконанням національних гімнів, рішення, яке вже викликало критику та заяви про бойкот. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

“Російські та білоруські спортсмени зможуть змагатися на зимових Паралімпійських іграх під своїми прапорами та з виконанням своїх національних гімнів після рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК)”, повідомив у понеділок його президент Ендрю Парсонс.

За наведеною інформацією, МПК виділив 10 спільних місць для російських і білоруських спортсменів. росія отримала два місця у паралімпійських лижах, два – у лижних гонках і два – у сноуборді. білорусі надали чотири місця у лижних гонках.

Це рішення не може бути скасовано ні радою директорів, ні мною – сказав президент МПК Ендрю Парсонс на прес-конференції в Allianz Tower у Мілані.

Після оголошення рішення Україна заявила, що її команда бойкотуватиме церемонію відкриття Ігор у Мілані-Кортіна 6 березня у Вероні. Чеський паралімпійський комітет виступив із подібною заявою на знак солідарності з Україною, а деякі польські чиновники також утримаються від участі.

Водночас, Парсонс закликав українських спортсменів відвідати церемонію.

“Ми маємо послання про інклюзивність та різноманітність. Ми заохочуємо їх до участі, але якщо вони не хочуть, ми це поважаємо”, – сказав він.