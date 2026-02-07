Україна підтримує заклики Італії та Папи Римського до припинення вогню у війні з Росією під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть з 6 по 22 лютого. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю, пише Кореспондент.

За його словами, Київ підтримує пропозицію про припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор та відповідну резолюцію Організації Об’єднаних Націй, що закликає до глобального перемир’я.

Він зазначив, що Росія мусить прояснити свою позицію.

“Ми підтримуємо цей заклик. Ми зацікавлені в припиненні вогню, і якщо Росія знову відхилить цю пропозицію, це ще раз підтвердить, хто є перешкодою для миру і хто хоче продовжувати цю війну”, – сказав міністр в інтерв’ю агентству в Києві.

“Зупинімось, і це, безсумнівно, відкриє шлях до ширших мирних переговорів”, – додав Сибіга.