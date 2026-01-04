Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі офіційно підтвердив, що 2026 рік стане часом його гучного повернення у великий бокс. Після тривалої відсутності 37-річний “Циганський король” перервав мовчання, опублікувавши зухвалу заяву про відновлення кар’єри під гаслом “Return of the Mac” у соціальній мережі Instagram.

У своєму зверненні Ф’юрі дав зрозуміти, що вік не зменшив його спортивного азарту і він, як і раніше, перебуває в бойовій формі. “Якийсь час мене не було, але тепер я повернувся. Мені 37 років, і я все ще в строю. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю і отримувати за це гроші”, – заявив Ф’юрі, пише Уніан.

Нещодавно Ф’юрі назвав єдиного боксера, який може “рознести” Усика. “Бокс – це гра молодих. Цей боксер рознесе всіх старих у цьому дивізіоні – Усика, Джошуа, Міллера, кого завгодно, навіть Чжана, та хоч і Луїса Ортіса”. Так він характеризував британського бійця 20-річного Мозеса Ітауми.