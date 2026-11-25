Трамп відповів на питання війни в Ірані, листів Кім Чен Ину і перемовин про закінчення війни в Україні.

Президент Трамп повідомив виданню The Post, що його воєнні дії проти Ірану «фінансуються» до кінця січня. Водночас він розкритикував демократів у Конгресі, які погрожують зупинити цей конфлікт — крок, який, за словами головнокомандувача, перетворить «цілковиту перемогу» на «поразку».

В ексклюзивному інтерв’ю в Овальному кабінеті Трамп визнав, що його можливості для ведення бойових дій можуть бути обмежені після того, як у січні демократи отримають контроль над Конгресом. Проте він висловив сподівання, що опозиційна партія не призведе до передчасного завершення конфлікту.

«Вони візьмуть цілковиту перемогу і перетворять її на поразку. Тобто, якщо вони так вчинять… погляньте: їхнього військово-морського флоту вже немає, військово-повітряних сил немає, протиповітряної оборони — нічого не залишилося. Їхніх лідерів теж немає. Якщо [демократи] це зроблять, вони просто візьмуть перемогу і перетворять її на поразку», — заявив Трамп.

«Не уявляю, як вони можуть піти на таке з політичної точки зору, адже ми вже здобули перемогу. Ми можемо покласти край цій війні в будь-який момент, коли захочемо».

Трамп також прокоментував заяву Ірану, зроблену цього тижня, про намір подати позов проти США з вимогою компенсації за авіаудар по школі, внаслідок якого загинули десятки учнів і вчителів.

«Що ж, я хочу компенсації за людей, яких вони вбили — а їх набагато більше, адже, по-перше, лише за останні сім місяців вони вбили 75 000 протестувальників. До того ж, вони роками вбивали наших людей», — відповів Трамп.

«Згадайте есмінець USS Cole — вони вбили сотні й сотні американців. Тож якщо вони хочуть грати в гру з компенсаціями — ми перемагаємо».

«Ця війна почалася ще в 1979 році, — додав Трамп. — Не я її розпочав, але я був єдиним президентом, який був готовий діяти. Проте ця війна триває з 1979 року. Це вже дуже довго».

«Любовні листи» від Кіма можуть «відновитися будь-якої миті»

В інтерв’ю Трамп торкнувся й інших «гарячих точок» у світі, зазначивши, що обмін «любовними листами» з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, який відбувався під час його першого президентського терміну, може «відновитися будь-якої миті».

Президент заперечив, що Кім Чен Ин його ігнорує — попри повідомлення Wall Street Journal про те, що Трамп написав листа диктатору, але представник Пхеньяна в ООН повернув його нерозпечатаним.

«Це може відновитися будь-якої миті. Просто зараз цього не відбувається», — сказав Трамп виданню The Post.

«Але все може відновитися — йтиметься про ядерізацію, знаєте, і все таке. Але в нього є зброя, розумієте, бо [колишній президент Білл] Клінтон не зупинив його».

Трамп зазначив, що вони з Кім Чен Ином «останнім часом» не листувалися.

«Не останнім часом. У нас були інші справи, — сказав він. — Коли я прийшов до влади, це була серйозна проблема. Це була загроза, але… не знаю. Здається, ситуація заспокоїлася. Проте в мене з ним дуже хороші стосунки».

На запитання, чи відхилив Кім Чен Ин його спробу вийти на зв’язок напередодні азійського турне президента минулого тижня, Трамп відповів: «Ні, він не ігнорував цього. Розумієте, там було багато лідерів… Настане час, коли ми зустрінемося… просто зараз був не зовсім вдалий момент. Це були дуже напружені два дні».

Трамп також голосно розсміявся, коли його запитали про слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що американські переговорники прагнуть укладення мирної угоди між Москвою та Києвом до січня.

«Хто це сказав?» — запитав Трамп, усміхаючись і перезирнувшись із одним зі своїх високопоставлених помічників, що перебував у кімнаті.

«Він хоче, щоб я зробив що?»

Трамп заявив, що конфлікт затягнувся, оскільки «для танго потрібні двоє».

«У мене немає жодних часових рамок. Я просто хочу, щоб усе це закінчилося. Знаєте, нас це не стосується, — сказав Трамп. — Я був би радий, якби все завершилося вже сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде».

«Іноді здається, що [президент Росії Володимир] Путін готовий, а Зеленський — ні. Буває навпаки: Зеленський хотів би покласти цьому край, а Путін не готовий. Усе залежить від того, який сьогодні день», — додав він.