Саміт Китаю, США і РФ ще не завершився, хоча деякі заяви через зачинені двері прориваються.

Зокрема, вже відомо, що Сі Цзінпін на зустрічі з Трампом і Путіним закликав до повної заборони ядерної зброї та її повної ліквідації, назвавши її “дамокловим мечем”, що висить над людством.

Лідер Китаю закликав три держави зробити все можливе для запобігання ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

А ось Трамп не був таким масштабним, хоча й заявив, що вони втрьох “творять історію”. Для своєї особистої історії Трамп сьогодні вписав не найкращу сторінку – він заявив, що для нього честь сидіти поруч із Владіміром.

-Гадаю, певні процеси вже відбуваються. Вважаю, що Путін — і, сподіваюся, інша сторона — хотіли б бачити завершення війни в Україні, – сказав також Трамп.