Королівська родина Данії висловила прихильність до України зустріччю з президентом Зеленським.

-Дякую Королю Данії Фредеріку Х за аудієнцію. Були також присутні Його Королівська Високість Кронпринц Данії Крістіан і Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.



Зараз посилюються російські удари по нашій критичній інфраструктурі, зокрема по енергетиці, по об’єктах, які забезпечують нормальне життя для наших людей. Я розповів Його Величності про ситуацію в Україні. Обговорили й співпрацю в захисті життів та питаннях безпеки загалом, підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, наших ветеранів. Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, і ми розраховуємо на продовження спільних зусиль.

Цінуємо підтримку Його Величності, данського уряду та людей Данії. Вдячні за всю допомогу, – написав Зеленський.