Пентагон повідомив українській стороні, що найближчим часом Україна зможе отримати озброєння на суму $400 млн, передбачену у межах програми USAI на поточний фінансовий рік.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США в інтерв’ю ICTV, передає Укрінформ.

Серед головних пріоритетів Києва залишається прискорення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

«Сьогодні ми отримали позитивну звістку від Пентагону щодо 400 млн доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), які були передбачені на цей фінансовий рік. Ми зараз чекаємо більш детальної інформації від Пентагону, але позитивна новина полягає в тому, що, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо побачити додаткові постачання для Сил оборони України», – сказав Сєнік.

За його словами, американська сторона підтвердила, що конкретні поставки можна буде побачити невдовзі, однак деталі ще належить узгодити з Міністерством оборони України.

Дипломат зазначив, що Київ розраховує також на нові пакети військової допомоги в межах програми PURL. Водночас особливо гостро стоїть питання постачання ракет для Patriot, обсяги передачі яких наразі не відповідають очікуванням України.

«Пентагон посилається, як і раніше, на брак ракет як для самих США, так і для інших союзників. Вони чудово розуміють пріоритети української сторони, і ми продовжуємо наголошувати на цьому», – сказав дипломат.

Він додав, що питання поставок порушують конгресмени й сенатори обох партій. Українська сторона також має намір обговорити його з Державним департаментом США.

«Коли вже є наявні ресурси, фінансування, виникає логічне запитання: чому ми так довго чекаємо на те, щоб отримати ці перехоплювачі», – наголосив Сєнік.

Він наголосив, що швидкість і черговість передачі американського озброєння Україні залежать від рішень адміністрації США. Це стосується як допомоги за програмою PURL, так і двосторонніх поставок за раніше укладеними контрактами в межах USAI.

Серед інших критично важливих потреб України він назвав ракети для F-16, обслуговування цих літаків і запасні частини до них, а також ракети для систем NASAMS і Hawk.

Сєнік зауважив, що Україна готується до наступної зустрічі у форматі «Рамштайн», запланованої на 17 листопада. За його словами, українська сторона активно працює над цим питанням через посольство та оборонне відомство.

Він також зазначив, що конгресмени й сенатори від обох партій цікавляться потребами України та працюють над законодавчими ініціативами й документами на її підтримку.

Раніше Міністерство оборони США оголосило про надання 400 млн доларів військової допомоги Україні за день до закінчення фінансового року.

Проте адміністрація президента Дональда Трампа повідомила Конгресу, що не використає всі 400 млн доларів допомоги. Сума видаватиметься частинами аж до 2029 року включно.

Сєнік раніше заявляв, що Україна досі не отримала інформації від адміністрації про те, на які потреби Пентагон спрямує $400 млн військової допомоги, передбачених в межах програми USAI.