Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає особливий порядок подання декларацій для окремих категорій військовослужбовців сил безпеки й оборони. Частина з них зможе звітувати про доходи й майно вже після завершення воєнного стану або звільнення зі служби.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до закону “Про запобігання корупції”. Вони стосуються військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Збройних сил України й Державної спеціальної служби транспорту. Також ідеться про поліцейських поліції особливого призначення, які беруть участь у бойових діях.

Згідно із законопроєктом, ці категорії військових повинні будуть подати декларації протягом 90 календарних днів після настання однієї з двох обставин: припинення або скасування воєнного стану чи звільнення зі служби.

Для військовослужбовців, які проходять службу в інших державних органах і безпосередньо беруть участь у бойових діях, передбачили окремі умови. Вони повинні будуть подати декларації протягом 90 днів після завершення воєнного стану, припинення безпосередньої участі в бойових діях або звільнення зі служби.

Зазначається, що законопроєкт має забезпечити фінансовий контроль за військовослужбовцями сил безпеки, служба яких не пов’язана з безпосередньою участю в бойових діях. Водночас він враховує обставини, які можуть перешкоджати військовим своєчасно подавати декларації.