Президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп проти Кендес Оуенс у штаті Теннессі — місці проживання цієї ультраправої подкастерки.

Про це пише Politico.

Цей новий юридичний крок є черговим етапом масштабного судового процесу, ініційованого подружжям Макронів після того, як у кількох випусках свого подкасту «Candace» Оуенс безпідставно заявила, що Бріжит — трансгендерна жінка.

Уперше президентське подружжя Франції подало позов про наклеп проти Оуенс та двох її медіакомпаній у липні 2025 року в штаті Делавер, де зареєстрований її бізнес. Однак минулого місяця суд у Делавері обмежив сферу дії цього позову, постановивши, що його юрисдикція поширюється лише на корпорації Оуенс, зареєстровані в цьому штаті.

У понеділок представник юридичної команди Макронів підтвердив справжність позову, поданого в Теннессі, після того, як документ з’явився в базах даних судових справ (у ньому зазначена дата — 4 листопада).

У новому позові юристи Макронів детальніше описали те, що вони називають «безглуздими, наклепницькими та цілковито вигаданими історіями», які поширювала Оуенс. У документі обсягом 409 сторінок стверджується, що діяльність Оуенс зумовлена ​​фінансовими та ідеологічними мотивами.

«Вона продовжує використовувати свій подкаст для поширення брехні про Макронів, продажу товарів, що висміюють подружжя, а також для збору пожертв, спираючись на свої “репортажі” про них», — йдеться в позові.

Представник Кендес Оуенс не відповів одразу на прохання про коментар.