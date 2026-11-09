Президент США Дональд Трамп вважає, що війна Росії проти України може завершитися найближчим часом. Водночас, за його словами, Україна вийде з неї “трохи іншої форми”.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю CBS News у програмі 60 Minutes, пише ВВС.

У розмові з журналістом Россом Даутом Трамп знову пообіцяв завершити війну, назвавши головною перешкодою для цього ненависть між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Він також заявив, що саме його зусилля допоможуть досягти миру.

На тлі цих заяв США готуються до нових переговорів з Україною та Росією в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про певний прогрес у розробці гарантій безпеки, але наголосив, що остаточних домовленостей поки що немає.

Про майбутнє України

В інтерв’ю Россу Дауту Трамп вкотре заявив, що розраховує найближчим часом завершити війну.

“Я вірю, що ми дуже близькі до укладення угоди”, – сказав американський президент.

Головною перешкодою для миру він назвав відносини між російським та українським лідерами.

“Це – ненависть між Зеленським і Путіним. Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів”, – заявив Трамп.

Він додав, що саме його зусилля допоможуть досягти миру.

“Я вірю, що ця війна закінчиться, і закінчиться скоро. І єдина причина, чому вона закінчиться, – це я”, – сказав президент США.

Росс Даут нагадав, що Україна стала жертвою російського вторгнення, і запитав, чи не зрозуміла в такому разі позиція Володимира Зеленського.

Трамп визнав це, але зазначив: “Під час їхньої першої зустрічі до Росії виявили велику неповагу”. При цьому Трамп не уточнив, про який саме епізод ідеться.

На запитання, чи не затягує Володимир Путін переговори, Трамп відповів: “О, я так не думаю”.

Він також відмовився прямо сказати, кому більше довіряє – російському чи українському президенту.

“Я волів би не говорити, але я ладнаю з обома”, – заявив американський лідер.

На запитання, чи очікує він, що Україна залишиться вільною та незалежною, Трамп відповів:

“Я думаю, ми все зробимо, і я думаю, це станеться, і в результаті Україна буде дещо іншої форми”.

Що саме він має на увазі під зміною форми України, президент не уточнив. Не пояснив він і того, які територіальні умови можуть стати частиною майбутньої угоди.

Зброя, дизель і Starlink

Росс Даут нагадав Трампу про військову допомогу США Україні.

Президент у відповідь заявив, що був жорсткішим за попередників у ставленні до Росії, і похвалив українських військових за використання американської зброї.

“Обама дав їм простирадла, а я дав їм протитанкові засоби”, – вкотре згадав Трамп.

Він також наголосив, що за Джо Байдена США передали Україні зброю та гроші на сотні мільярдів доларів. За його словами, зараз Вашингтон продає зброю європейським країнам, які передають її Україні.

Коментуючи послаблення обмежень на російський дизель, президент заперечив, що знімав санкції. За його словами, він лише дозволив Росії постачати дизель на світовий ринок.

“Я не знімав санкції на дизель. Я дозволив Росії постачати не нам, а світу тисячі й тисячі барелів нафти, дизеля, якого він потребував. Я не зробив їм великої послуги”, – заявив він.

Трамп також прокоментував обмеження роботи Starlink в Україні. Він ще раз заявив, що не знає, хто їх запровадив, і не впевнений, чи система справді була відключена.

“Не можу сказати, хто саме обмежив роботу. Але можу сказати, що зрештою він усе повернув до норми”, – сказав Трамп, маючи на увазі власника Starlink Ілона Маска.

Президент додав, що навколо війни в Україні багато неправдивої інформації.

“Система дуже хороша, і, можливо, її відключили. Втім, я навіть не впевнений. Мені ніхто не довів, що її справді відключили. Навколо цієї війни повно брехні. Але знаю одне: коли я про це дізнався, усе вже повернули на місце”, – заявив він.

Абу-Дабі: переговори про мир і гарантії безпеки

На тлі заяв Трампа держсекретар США Марко Рубіо повідомив про прогрес в обговоренні майбутніх гарантій безпеки для України та Європи, але наголосив, що остаточних домовленостей поки немає.

“Нічого ще остаточно не узгоджено”, – наголосив він, висловивши сподівання на подальший прогрес під час переговорів в Абу-Дабі.

Рубіо підтвердив, що українська та російська делегації зустрінуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів за посередництва США.

Сторони планують обговорити припинення війни, післявоєнні безпекові домовленості та заходи для зниження напруженості в Європі.

Очікується, що в переговорах візьмуть участь спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Франція також підтвердила свою участь. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив в інтерв’ю RTL: “Європейці будуть добре представлені. Франція буде в Абу-Дабі”.

Водночас він поки не назвав представника країни.

Переговори в Абу-Дабі стануть наступним етапом дипломатичних зусиль США.

Їхні результати покажуть, чи вдасться перейти від заяв про швидке завершення війни до конкретних умов миру та гарантій безпеки для України.