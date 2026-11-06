Трамп заявив, що усі будуть в захваті від цієї угоди”. В Овальному кабінеті він сказав про це журналістам. Спочатку мова йшла про війну в Ірані, і він сказав, що це так собі війна, що справжня війна – між РФ і Україною, бо там щомісяця гину 25 тис. людей. Але скоро все закінчиться.

-Угода буде укладена. Це буде велика угода, і вона охоплюватиме не лише Україну. Це буде дуже велика угода — я навіть міг би сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика й чудова угода, і всі будуть у захваті, — сказав Дональд Трамп.

Потім репортер спитав його: Владімір Путін просто зараз вбиває українських цивільних у їхніх квартирах, у їхніх автобусах, у їхніх школах. Він постійно націлений на цивільних. Ви говорили з ним про це?

-Я завжди порушую це питання. І я також порушую це питання з іншою стороною, бо з того боку теж вбивають. Розумієте, гине багато людей. Вони несуть втрати з обох боків. Вони втрачають 25 000 людей. 25 000 людей. Щомісяця. І я порушую це питання для обох сторін. Знаєте, росія теж втрачає цивільних. Це справді так. Це кривава бійня, і їй треба покласти край. І я думаю, що ми покладемо їй край досить скоро. Можливо, дуже скоро, – сказав Трамп.

Згадаємо, що нещодавно Маск закликав співчувати російським військовим, які йдуть на війну, бо не мають вибору. Це при тому, що йдуть вони вбивати за контрактом, за гроші.