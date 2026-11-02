Завтра, 3 листопада американці голосуватимуть на проміжних виборах до Конгресу.

Просто відповідаємо на 7 простих питань щодо цих виборів, які можуть суттєво вплинути на подальший перебіг президентства Дональда Трампа, а відтак, і на долі багатьох країн світу, включно з Україною, як пише ВВС.

Що таке проміжні вибори?

3 листопада американці обиратимуть членів Конгресу, який складається з двох палат – Палати представників і Сенату.

Вибори відбуваються кожні два роки. Якщо вони припадають на середину чотирирічного президентського терміну, їх називають проміжними виборами.

Ключове завдання Конгресу — розробляти та ухвалювати федеральні закони, що діють на території всієї країни.

Результати проміжних виборів визначать, яка політична сила — республіканці (партія Трампа) чи опозиційні демократи — контролюватиме Конгрес, а також наскільки легко президенту буде реалізовувати свої плани.

Крім того, ці результати слугують показником того, наскільки громадяни США задоволені діяльністю президента на даному етапі.

Кого обиратимуть?

Будуть обрані всі 435 членів Палати представників — нижньої палати Конгресу. Вони обираються на фіксований дворічний термін. Саме в Палаті представників зазвичай вносяться на розгляд і обговорюються законопроєкти.

Водночас відбудуться вибори на 35 із 100 місць у Сенаті — верхній палаті Конгресу. Сенатори обираються на шестирічний термін. Серед їхніх обов’язків — схвалення або блокування законопроєктів, що надходять від Палати представників.

Того ж дня виборці в багатьох штатах США обиратимуть представників місцевої влади. Особливу увагу привернуть вибори губернаторів у Каліфорнії, Флориді, Джорджії та Мічигані.

Які ключові питання виборів?

Економіка США хвилює багатьох виборців, які відчувають труднощі через ріст ціни на пальне, харчі, житло та медичні послуги.

Інфляція залишається вищою за цільовий показник, встановлений Федеральною резервною системою США – американським центробанком. Частково це зумовлено війною, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану в лютому цього року.

Демократи твердять, що запроваджена Трампом програма торговельних мит – “тарифне покарання” – також призвела до зростання цін для американців.

Ще одним ключовим питанням є імміграція. Республіканці зазначають, що у 2024 році Трамп виконав важливу передвиборчу обіцянку: посилив контроль на кордоні та розпочав масштабні — і часто суперечливі — заходи боротьби з нелегальною імміграцією.

Останніми тижнями дедалі гострішими стають побоювання щодо штучного інтелекту. Провідні політики обох партій дійшли згоди щодо необхідності його регулювання — займаючи позицію, протилежну поглядам Трампа, який відкидає ідею ухвалення законів для контролю за розвитком цієї технології.

Що на кону?

Конгрес є однією з трьох гілок влади США — поряд із президентською та судовою. Контроль над ним має важливе значення для формування законів.

Наразі і Палата представників, і Сенат перебувають під контролем Республіканської партії. Проте її перевага — незначна. У Палаті представників республіканці мають 218 місць — це мінімальна кількість, необхідна для отримання контролю. Крім того, з ними голосує один незалежний конгресмен.

У Сенаті республіканці мають 53 місця. Контроль над верхньою палатою перейде до іншої сторони лише в тому разі, якщо демократи здобудуть 51 місце. Це дозволило б їм уникнути ситуації, коли вирішальний голос належить віцепрезиденту (який наразі є республіканцем) у разі рівного розподілу голосів (50 на 50).

Якщо опозиційна Демократична партія поверне собі контроль принаймні над однією з палат, вона отримає можливість виносити на розгляд власні законопроєкти.

Хто може перемогти?

У минулому виборці часто “карали” партію президента, голосуючи проти неї.

Останні опитування свідчать про низький рівень підтримки президента Трампа. За даними ресурсу Silver Bulletin, він розпочав свій другий президентський термін із рівнем підтримки трохи більше 50%, проте на початку жовтня цей показник становив близько 37%. Водночас 61% опитаних не схвалювали його діяльність.

Однак не за всі місця в кожній із палат розгортається запекла боротьба. Деякі з них є гарантованими для республіканців або демократів.

Американський партнер BBC, телеканал CBS News, виділив десять місць у виборах до Сенату (зокрема в штатах Айова та Нью-Гемпшир) і 42 місця у виборах до Палати представників (зокрема в штатах Аризона та Огайо), за якими варто стежити.

Цьогорічне голосування є менш передбачуваним через протистояння між двома партіями щодо того, як саме визначаються межі виборчих округів для виборів до Палати представників.

Республіканці намагалися здобути перевагу, створивши вигідніші для себе виборчі карти в певних штатах. Демократи вчинили так само.

Що вибори означають для Трампа?

Якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників або Сенатом, Трампу буде важко провести будь-які закони через Конгрес.

Отже, реалізація його внутрішньополітичних планів може опинитися під загрозою, хоча він уже знаходив способи втілювати свої рішення, діючи в обхід широких партійних кіл.

Контроль демократів над однією з палат також означатиме, що вони зможуть використовувати комітети для розслідування різних аспектів президентства Трампа. Предметом ретельного розгляду можуть стати звинувачення в корупції, будівництво нової бальної зали в Білому домі, а також методи роботи Імміграційної та митної служби (ICE).

У Демократичній партії також точаться дискусії щодо можливого оголошення імпічменту Трампу — тобто висунення в Конгресі звинувачень, які стануть підставою для політичного (а не кримінального) судового процесу.

Якщо ж Республіканська партія збереже контроль над Конгресом, Трамп зможе й надалі втілювати свої плани протягом усього терміну, що залишився до кінця його президентства.

Що це означає для президентських виборів 2028?

Під час проміжних виборів ім’я президента не фігурує в бюлетенях, хоча Трамп закликав республіканців поводитися так, ніби воно там є, і голосувати за нього — як знак підтримки його дій на посаді.

Хоч якими будуть результати, оглядачі, ймовірно, використають їх, щоб зробити висновки про те, як виборці ставляться до курсу країни під керівництвом Трампа.

Трамп не може балотуватися на посаду президента втретє. Після проміжних виборів варто очікувати появи припущень щодо того, хто може стати його наступником — кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року, — а також хто від Демократичної партії може скласти йому конкуренцію.