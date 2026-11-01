Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив “армію російських ботів” у підтримці політиків, котрі намагаються знищити демократію та верховенство права в країні. Про це пише Кореспондент.

У зверненні Туск пов’язав ймовірне втручання Росії з конфліктом довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опозиційну партію Право і справедливість (PiS), а також чинного та колишнього президентів Кароля Навроцького й Анджея Дуду у руйнуванні незалежності судової системи.

“Назвімо речі своїми іменами. У Польщі роками існують організації та політики, які хочуть знищити демократію та верховенство права. Не випадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил, а сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою російської армії ботів в інтернеті. Вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля”, – заявив прем’єр.

Водночас Туск не назвав конкретних облікових записів і не навів доказів їхньої участі в інформаційній кампанії.

Після виступу прем’єр опублікував допис заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Той назвав події довкола Конституційного трибуналу “конституційним переворотом”. Медведєв також порівняв ситуацію з діями української влади, стверджуючи, що Конституційний суд України “фактично знищений”.

Окремо Туск розкритикував дії Навроцького, наголосивши, що жоден політик, зокрема президент, не має права приходити до суду, віддавати розпорядження суддям або погрожувати їм.