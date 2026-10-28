Президент Володимир Зеленський пропонував колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, ексвіцепрем’єру Олександру Кубракову та колишньому голові Державного агентства відновлення Сергію Сухомлину очолити Київську міську військову адміністрацію. Усі троє відмовилися.

Про це Зеленський розповів у відповідь на запитання Суспільного.

За словами президента, частина об’єктів інфраструктури Києва залишається недостатньо захищеною, а плани стійкості столиці виконали не повністю. Тому він шукав людей, які могли б посилити підготовку міста до зими.

«Від нас немає ніякої політики в цьому питанні. Я б дуже хотів, щоб мер сам усе зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити», — сказав Зеленський.

Він додав, що люди, до яких зверталися з проханням допомогти столиці, відмовлялися долучатися, зокрема через побоювання, що їхню участь трактуватимуть як політичний крок.

Президент зазначив, що Київ залишається однією з головних цілей російських атак, однак Харків також стикається із серйозними безпековими викликами. За його словами, там міська влада ефективніше співпрацює з військовою адміністрацією.

«Гляньте, як підготовлений Харків. Це ж інший рівень. Там свої серйозні виклики, там ще керовані авіабомби прилітають. Але дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми й утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що попри можливі політичні розбіжності, міська та обласна влада мають спільно працювати над безпекою та підготовкою до зими.

Кого Зеленський хотів залучити до підготовки Києва

За словами президента, він просив прем’єр-міністра Корецького сформувати спеціальну команду для столиці, до якої могли б увійти менеджери з бізнесу та державного управління. До роботи над безпековими питаннями Зеленський також планував залучити колишнього голову СБУ Василя Малюка.

«Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився — як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші — про політику», — розповів президент.

Зеленський також заявив, що не має нічого особистого проти міського голови Віталія Кличка, а його мета — забезпечити готовність столиці до складної зими.

За словами президента, замість пошуку винних міська влада має залучати фахівців, які допоможуть подолати виклики, зокрема забезпечити безпеку київських мостів.

«Під час такої війни все одно, чий міст на папері. Головне, щоб він стояв і функціонував як одна з найважливіших логістичних артерій столиці», — додав Зеленський.