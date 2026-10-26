Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі виборів сенатора Флавіо Болсонару. Після підрахунку майже 99% голосів він набрав 51,75%.

Це його четвертий термін.

За підсумками підрахунку 99,94% бюлетенів він набрав 51,78% голосів, тоді як його суперник Флавіу Болсонару — 48,22%. ⠀

У першому турі Флавіу Болсонару випередив Лулу більш ніж на два мільйони голосів: кандидат від правої Ліберальної партії отримав 47,03%, Лула — 45,16%.

Однак у другому турі Лула зміг переломити перебіг перегонів і став першим кандидатом від часу запровадження нинішньої системи виборів у 1989 році, який програв перший тур, але переміг у другому.

80-річний Лула здобуває четвертий президентський термін і стає першим політиком в історії сучасної Бразилії, якого обрали главою держави чотири рази.

В опозиції вважають вибори нечесними і вимагають скасування їх результатів.

-Ми вимагатимемо анулювання цих виборів. Неможливо визнати результат цих виборів у контексті того, що сталося. Я не прийму того, що правила гри в останню мить знову змінили друзі Лули у Верховному федеральному суді. Я не відмовлюся від своєї Бразилії! — заявив кандидат у президенти Флавіу Болсонару.

Продовження часу для голосування

Позицію Болсонару пов’язана із рішенням судді Верховного суду Крістіану Заніна продовжити голосування на дві години.

-Суддя Верховного суду — вперше в історії, колишній адвокат Лули — одним розчерком пера, на прохання свого колишнього партнера, змінює правила гри вже під час самої гри. О 17:01 суддя Занін, який не входить до складу Вищого виборчого суду, в обхід спеціалізованої виборчої юстиції ухвалює рішення продовжити голосування на дві години. Такого в історії Бразилії ще ніколи не було, – заявив Болсонару.

І дійсно – суддя Верховного федерального суду Бразилії Крістіану Занін 25 жовтня, у день другого туру президентських виборів, продовжив голосування по всій країні на дві години — до 19:00 за часом Бразиліа.

Рішення було ухвалене після звернення штабу Лули через повідомлення про перебої в роботі громадського транспорту в низці міст, через що виборці могли не встигнути дістатися дільниць.

Спочатку команда Лули зверталася до Вищого виборчого суду щодо проблем із транспортом лише у кількох штатах, але згодом подала окреме клопотання до Верховного суду з проханням продовжити голосування вже по всій країні. Занін був визначений доповідачем у цій справі й близько 17:00 задовольнив вимогу.

Рішення спричинило організаційну плутанину: на частині дільниць голосування на той момент уже було завершено, а електронні урни для голосування закрито, тому відновити приймання голосів там було неможливо. Тому згодом Занін уточнив, що продовження стосується лише тих дільниць, де урни ще не були закриті.

Водночас Флавіу Болсонару також просив продовжити голосування, але тільки у трьох штатах — Сан-Паулу, Парані та Санта-Катаріні, де через сильні дощі спостерігалися проблеми з доступом виборців до дільниць.

Крістіану Занін раніше був особистим адвокатом Лули й представляв його у кримінальних справах, а у 2023 році Лула висунув його до складу Верховного федерального суду.

Саме цей факт опозиція після рішення про продовження голосування використала для звинувачень у конфлікті інтересів.

“Мене обрав Бог”

Новообраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, якому через кілька днів виповнюється 81 рік, після перемоги на виборах у другому турі заявив:

-Мене обрав Бог, бо я завжди відчуваю, що наді мною є Божа рука. Я завжди так думаю. Тому я хочу подякувати Богові і подякувати вам, чоловікам і жінкам цієї країни, за силу, яку ви продемонстрували.

До цього Лула очолював країну у 2003–2010 роках, а після повернення до влади у 2023 році відпрацював третій термін. Новий президентський мандат розпочнеться у січні 2027 року.

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Вибори у Бразилії цьогоріч перетворилися на нове зіткнення двох політичних таборів, які визначають бразильську політику останніми роками: лівоцентристського табору Лули та правого руху Болсонару.

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Лула робив ставку на соціальні програми, допомогу малозабезпеченим, списання та реструктуризацію боргів, розширення підтримки студентів і захист трудових прав.

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Флавіу Болсонару будував кампанію на темах злочинності, високої вартості життя, податків, корупції та продовженні політичної спадщини свого батька Жаїра Болсонару. Він відкрито позиціонував себе як союзника американського президента, тоді як відносини адміністрації Лули з Вашингтоном були значно складнішими.

Водночас четвертий термін не обіцяє Лулі простого президентства. Новий Конгрес залишається значною мірою консервативним, а праві сили зберігають сильні позиції на рівні штатів, тому президентові доведеться домовлятися з парламентом щодо ключових законопроєктів і бюджетних рішень.

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Окремою темою цієї кампанії була доля батька Флавіу Болсонару— колишнього президента Жаїра Болсонару.

У вересні 2025 року Верховний суд Бразилії визнав його винним у спробі державного перевороту після поразки на президентських виборах 2022 року та засудив до 27 років і трьох місяців ув’язнення.

Суд встановив, що Болсонару брав участь у змові, спрямованій на те, щоб залишитися при владі й не допустити вступу Лули на посаду. Однією з ключових політичних обіцянок Флавіу Болсонару було домогтися звільнення батька. Серед можливих шляхів для Жаїра Болсонару називали парламентську амністію, зміну балансу сил у Верховному суді та президентське помилування після виборів 2026 року. Після перемоги Лули можливість Жаїра Болсонару отримати президентське помилування і вийти на свободу фактично зникла.

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