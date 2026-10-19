Президент Росії Володимир Путін запропонував провести наступного місяця зустріч за участю його самого, президента Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, щоб обговорити ситуацію в Україні — у спробі домовитися про завершення чотирирічного конфлікту на умовах, вигідних для Москви. Про це повідомили особи, обізнані з ходом обговорень.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Ідею тристоронньої зустрічі Путін висловив під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня, повідомив колишній співробітник російської розвідки, обізнаний із перебігом переговорів. Під час тієї самої розмови сторони також домовилися про закупівлю Сполученими Штатами російського дизельного пального та сприяння його продажу на світовому ринку.

Кремль запропонував провести зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив WSJ, що можливість такої зустрічі обговорюється. Водночас він наголосив, що остаточного розуміння щодо проведення саміту та його порядку денного поки немає, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість переговорів.

Високопоставлений американський посадовець повідомив виданню, що Трамп поки не погодився на зустріч, але може підтримати пропозицію, оскільки прагне виконати свою передвиборчу обіцянку завершити війну.

Ініціатива Путіна з’явилася на тлі помітного зближення Вашингтона та Москви. Трамп призупинив застосування частини санкцій проти Росії, передбачених ухваленим раніше законом, а також посилив тиск на Зеленського, вимагаючи припинити українські удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Окремим елементом зближення стала домовленість щодо російського дизельного пального. Вашингтон розраховує таким чином стримати зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів у США. Водночас експерти енергетичного ринку сумніваються, що закупівлі російського дизеля суттєво вплинуть на ціни.

Для Китаю проведення такого саміту могло б зміцнити позиції Пекіна як одного з ключових міжнародних посередників. Однак китайська сторона побоюється, що переговори щодо України затьмарять саміт АТЕС і погіршать відносини з Європою, яка вже критично ставиться до підтримки Росії з боку КНР.

За інформацією WSJ, Пекін не заперечуватиме проти тристоронньої зустрічі, якщо Трамп погодиться взяти в ній участь.

Запропонований формат фактично виключає Україну та європейські держави з переговорів щодо майбутнього європейської безпеки.

Видання зазначає, що така зустріч могла б нагадувати Ялтинську конференцію 1945 року, коли лідери великих держав домовлялися про повоєнний устрій Європи.

Поки що йдеться лише про російську пропозицію. Ані проведення саміту, ані його порядок денний не погоджені.