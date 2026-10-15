Президент Зеленський заявив, що обмеження на удари по російських нафтопереробних заводах знято.
В інтерв’ю FT Зеленський пояснив, що Україна призупинила атаки на енергетику РФ на три дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних, передають Новини Live.
За словами президента, попри цю паузу Україна залишилася без американських попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових об’єктах.
Зеленський стверджує, що американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці РФ не припиняться. Згодом це пояснили технічним збоєм. Президент відкинув і версію про випадкові несправності Starlink. Трамп раніше заперечував припинення обміну розвідданими.
На запитання, чи погодиться Україна знову зупинити удари, навіть якщо Росія їх продовжить, Зеленський відповів: лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. Він назвав це мінімальною вимогою.