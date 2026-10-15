

​Президент Зеленський заявив, що обмеження на удари по російських нафтопереробних заводах знято.

В інтерв’ю FT Зеленський пояснив, що Україна призупинила атаки на енергетику РФ на три дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних, передають Новини Live.

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За словами президента, попри цю паузу Україна залишилася без американських попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових об’єктах.

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Зеленський стверджує, що американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці РФ не припиняться. Згодом це пояснили технічним збоєм. Президент відкинув і версію про випадкові несправності Starlink. Трамп раніше заперечував припинення обміну розвідданими.

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На запитання, чи погодиться Україна знову зупинити удари, навіть якщо Росія їх продовжить, Зеленський відповів: лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. Він назвав це мінімальною вимогою.