Президент України Володимир Зеленський дав чітку відповідь на питання про свою відставку. Це пов’язане з відповідальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського журналісту Пірсу Моргану.
Президент заявив, що не має наміру йти у відставку та залишати посаду. Також він пояснив, чому не ухвалить таке рішення.
“Звісно, ні. Це моя відповідальність”, – каже він.
Також Морган підняв тему виборів в Україні, яка знаходиться у стані повномасштабної війни проти РФ.
“Звісно, вибори мали відбутися у 2024 році, але через війну їх не вдалося провести. Мільйони українців виїхали з країни. Ще більше людей воюють на фронті”, – відповів Зеленський.
На питання журналіста, чи можливо провести вибори такого типу, про які говорив президент Трамп, президент відповів: “Звісно, ні”.