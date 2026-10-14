Президент США Дональд Трамп оголосив про “енергетичне перемир’я” України та РФ, однак жодної конкретики з цього приводу Москва досі не отримала.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Вести”.

Вранці 14 жовтня Міноборони Росії офіційно визнало, що країна-агресорка продовжує завдавати ударів по Україні на тлі розмов про “енергетичне перемир’я”.

Так, вороже оборонне відомство заявило, що минулої ночі армія РФ завдала нових ударів по об’єктах зв’язку та енергетики в Києві, Київській і Харківській областях.

Ба більше, у Міноборони РФ додали, що цього разу застосували “високоточну зброю наземного базування” та “ударні безпілотники великої дальності”.

На тлі останніх подій російські пропагандисти вирішили поцікавитися у прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, чому це відбувається та чи означає це, що Москву не влаштовує рішення Трампа.

Представник Кремля почав стверджувати, що запропоноване Трампом енергетичне перемир’я не було конкретизоване, тому, мовляв, не можна стверджувати, що Росія його не дотримується.

“Робота в цьому напрямку триває”, – додав Пєсков.