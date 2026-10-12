Після ударів по дата-центрах “Яндекса” рівень інтернет-підтримки “Альтернативи для Німеччини” різко впав. Поменшало і ботів, які підтримують Трампа.

-Якщо це підтвердиться, це показово: російські дата-центри зазнають ударів — і онлайн-активність навколо «Альтернативи для Німеччини» (AfD) раптово різко падає. Стільки розмов про німецький патріотизм… а потім зникає зв’язок із росії, — цитує депутата Європейського парламенту, координатора групи Європейської народної партії в Комітеті з бюджетного контролю Томаша Здеховського Zn.ua.

Як не дивно, вплинуло це і на ботів на підтримку Трампа.

–Ну, це лише попередній висновок, і, без сумніву, з’являться нові дані, але, судячи з сьогоднішніх фактів, схоже, що значна частина діяльності ботів, які підтримують Трампа та партію «Альтернатива для Німеччини», безпосередньо залежить від російських дата-центрів, — зазначив американський історик Тімоті Снайдер.

За даними технологічного видання Tom’s Hardware, після ударів українських дронів по російських дата-центрах Yandex трафік ботів із мережі Yandex різко впав.



Видання посилається на дані Cloudflare Radar, які зафіксували майже повне зникнення bot traffic після виведення з ладу кількох дата-центрів.



Yandex визнав повне вимкнення дата-центру у Владімірской області після атаки дронів; раніше були уражені й інші дата-центри, зокрема в Калужской і Рязанской областях.

Міжнародна організація NetBlocks, яка стежить за роботою інтернету, повідомила, що мережевий трафік Yandex Cloud скоротився до 30%, а ТОВ «Яндекс» — до 63%. Це могло призвести до сповільнення або повного припинення роботи інтернет-сервісів для звичайних користувачів у Росії.

Tom’s Hardware також зауважує, що пересічні росіяни не зможуть використовувати швидкісний супутниковий інтернет як запасний варіант, оскільки Starlink у Росії не працює. Водночас російська супутникова система «Рассвет», яка конкурує зі Starlink, зіткнулася з проблемами — після запуску значна кількість супутників упала на Землю.

Як пише видання, атаки безпілотників на центри обробки даних стали відносно новим явищем. Такі центри даних часто вважають законними цілями, а Росія пояснювала атаки на цивільні об’єкти тим, що ними користувалася українська військова розвідка.

У вересні російські ударні дрони атакували кілька дата-центрів у Києві. Після цього частина з них зупинила роботу та перенесла свої потужності на інші майданчики.