Вчора міністерство закордонних справ РФ опублікувало заяву, в якій «повторно застерегло» іноземних громадян та дипломатів від перебування у Києві та поїздок в Україну.

У російському відомстві заявили, що армія РФ продовжуватиме завдавати «масованих ударів відплати». У Москві також пригрозили, що відповідальність за можливі наслідки для іноземців «цілком і повністю лежить на тих, хто ігнорує це попередження».

Дипломати Європейського Союзу продовжують перебувати у Києві, попри те, що МЗС росії з погрозами закликало іноземців покинути українську столицю.

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, передає hromadske.

За його словами, подібні погрози з боку росії лунають не вперше і це свідчить про те, що «кремль програє свою війну і втрачає самовладання». На його думку, головна мета москви — залякати європейські країни, щоб ті скоротили підтримку Україні.

«Цього не станеться. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї», — наголосив речник Єврокомісії.

Віганд також зазначив, що ЄС наразі працює над найбільшим за всю історію пакетом санкцій проти рф, а цього тижня вже запровадив обмеження через депортацію українських дітей.

«Як заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас, росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати росії більших витрат», — сказав речник ЄК.