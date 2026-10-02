Брат колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана, Арон, намагався організувати в Австрії затримання ще одного автомобіля з українськими інкасаторами.

Про це з посиланням на листування повідомило угорське видання 444, передає Слово і діло.

За даними журналістів, 26 березня, більше ніж за два тижні до парламентських виборів в Угорщині, Арон Орбан написав бізнесмену Ласло-Варі-Тома Чонгору, який живе в Австрії та раніше балотувався від угорської партії «Фідес» на місцевих виборах.

Спочатку брат експрем’єра запитав, чи займається той політикою і чи має вплив на внутрішні процеси в Австрії.

Згодом він переслав Чонгору відео із затриманням в Угорщині інкасаторів і повідомив, що через Австрію рухається «ще один» подібний вантаж.

«Чи можете ви його затримати?» – запитав Орбан. Чонгор, за інформацією журналістів, відмовився допомагати Орбанам і повідомив про діалог австрійські спецслужби.

Нагадаємо, на початку березня в Угорщині відбулося затримання двох броньованих автомобілів Ощадбанку та семи інкасаторів, які здійснювали перевезення золота та іноземної валюти. Конфлікт виник під час планового рейсу з Австрії в Україну, а загальна вартість затриманого вантажу склала понад 75 млн доларів.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто тоді заявив, що вилучені кошти нібито могли належати «українській військовій мафії», і вимагав офіційних роз’яснень від української сторони.

Згодом Києву вдалося звільнити сількох інкасаторів, а 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула кошти та цінності державного Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами.

У червні новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок масштабного внутрішнього розслідування щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.