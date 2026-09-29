Велика Британія запропонувала новий механізм ядерного стримування для країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Пропозицію оголосив Перший морський лорд і начальник Штабу Королівського Військово-морського флоту Великої Британії генерал сер Ґвін Дженкінс під час візиту до Фінляндії.

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force, JEF) — це багатонаціональне військово-оборонне партнерство під проводом Великої Британії, засноване у 2014 році.

До складу JEF входять десять країн: Велика Британія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва та Нідерланди.

Цей альянс призначений для швидкого реагування на кризи у Північній Європі, Балтійському регіоні та Північній Атлантиці й працює як доповнення до структур НАТО.

Пропозиція передбачає поширення британської «ядерної парасольки» на союзників у межах JEF як додатковий безпековий механізм поза формальними процедурами Альянсу.

Очікується, що підписання відповідної угоди між країнами-учасницями JEF відбудеться під час саміту в Осло у листопаді.

Британський адмірал Ґвін Дженкінс підкреслив, що захист гарантується атомними підводними човнами ВМФ Великої Британії, які перебувають на чергуванні в Атлантиці.

Велика Британія володіє ядерними балістичними ракетами Trident II (D5), встановленими на атомних підводних човнах типу Vanguard.

Особливістю цієї пропозиції є те, що такий механізм оборони зможе діяти без обов’язкової активації статті 5 Північноатлантичного договору.