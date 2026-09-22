Сьогодні, 22 вересня, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Цю зустріч очільник української держави оцінив як «позитивну й продуктивну».

«І Сполучені Штати, і Україна хочуть, щоб ця безглузда російська війна завершилася до зими. Ми обговорили можливі деескалаційні кроки, які можуть відкрити шлях до дипломатії. Я вдячний за те, що паралельно з цим наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі. Також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Дякую Президенту Трампу, його команді та всьому Американському народові за підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський запевнив, що прохань щодо припинення ударів по росії від Трампа не звучало.

«Не звучало жодних прохань в односторонньому порядку зупинити удари. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Ми говоримо про енергетичне перемир’я, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку, що Путін буде розповідати всім про закінчення війни і про те, що він готовий. І це буде до закінчення виборів, а потім будуть атаки, і він буде розказувати, що це через те, що це Україна щось зробила. Сьогодні вночі була масована атака. Треба всім трішки більше напружуватися, щоб він хотів закінчив війну. Хоча б першим етапом – енергетичне перемир’я», – сказав він.

Також Володимир Зеленський зазначив, що “США передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемир’я росіянам. Умови ті самі: росіяни не б’ють по нашій енергетиці, ми — по їхніх НПЗ. Будь-який вид переговорів з боку рф дасть сигнал, що вони готові рухатися, бо я в цьому не впевнений”, — президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом”.

«Трамп хоче завершити війну. Він сказав, що зробить все можливе, щоб покласти край цій війні.



Найважливіший рух, який може зробити Трамп — він може організувати тристоронню зустріч, де всі чутливі речі можуть бути обговорені трьома лідерами.

Я готовий зустрітися з путіним в будь-який час.



Не знаю, чи Трамп залучатиме Сі Цзіньпіна до переговорного процесу, але у нього є вплив на путіна».

Також український президент повідомив, що Дональд Трамп згоден на надання ліцензії Україні на виробництво «Patriot»:

«Нам потрібні Patriot. Це одна з головних речей, які ми обговорили з Трампом.



Щодо того, чи отримає Україна перехоплювачі балістики: «Ніхто не сказав ні, але я не отримав дуже конкретної відповіді».

За словами президента, його радник Павло Паліса провів розмову з представниками Raytheon. Україна попросила Дональда Трампа посприяти прискоренню процесу.

“Нам потрібні ліцензії, щоб підготувати виробництво Patriot. Компанія Raytheon готова, я попросив президента Трампа допомогти з цим. Він позитивно поставився до цього. Дай Боже, ми почнемо цей процес. Я не знаю, йдеться про рік, півтора“, – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що сьогодні від американського лідера не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари по російських НПЗ: