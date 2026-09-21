Президент США Дональд Трамп заявив, що запланована у Вашингтоні Тріумфальна арка має стати військовим комплексом, де розмістять дрони, снайперів та запаси боєприпасів. За словами американського президента, таке рішення ухвалили на прохання військових, повідомляє Reuters, пише УНН.

Йдеться про заплановану 76-метрову арку поблизу Арлінгтонського національного кладовища. Трамп заявив, що об’єкт виконуватиме не лише монументальну, а й оборонну функцію.

Це дозволить розмістити, зберігати та оперативно використовувати велику кількість дронів, а також снайперів як на даху, так і на площі, а крім того, зберігати великі запаси снайперських боєприпасів – написав Трамп.

Трамп стверджує, що перетворити арку на військовий комплекс його попросили американські військові. Водночас представник Пентагону повідомив Reuters, що відомству нічого додати до заяви президента. Трамп також не пояснив, які саме загрози має нейтралізувати такий об’єкт.

Запланована арка матиме висоту близько 76 метрів і в разі завершення будівництва стане найбільшою тріумфальною аркою у світі. Її планують звести неподалік від Пентагону та приблизно за 1,6 км від чинного військового об’єкта.

Проєкт наразі стикається з юридичними перешкодами та ще потребує остаточного погодження. Критики також звертають увагу на близькість майбутньої споруди до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана.