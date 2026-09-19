Чим може перейматися міністр війни США — країни, яка вже пів року безуспішно воює проти Ірану? Здавалося б, здогадатися неважко — турбот у нього має бути багато. Щодня США витрачають на цю війну близько двох мільярдів доларів, але кінця не видно. Крім того, з’ясувалося, що американській армії не вистачає боєприпасів. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), США витратили близько третини наявного в них запасу ударних крилатих ракет Tomahawk. А боєприпаси для протиповітряної оборони витрачалися ще швидше: за даними CSIS, із приблизно 2300 ракет-перехоплювачів Patriot було випущено майже 1500. І це теж, здавалося б, має бути серед головних турбот міністра. Нарешті, його не може не хвилювати зростаюче незадоволення виборців: лише 31% американців схвалює війну з Іраном.

Однак міністра оборони — або, як він воліє називати себе, міністра війни, Піта Гегсета непокоїть інше. Він зайнятий масовими звільненнями високопоставлених армійських чиновників. А ще він дуже стурбований рівнем тестостерону в організмах військовослужбовців — гормону, що відповідає за різні функції, пише Zn.ua.

Почнемо з гормонів. У середині липня Гегсет оголосив, що військовослужбовці віком від 30 років і старші проходитимуть тестування на дефіцит тестостерону як частину щорічних медичних оглядів. У відеоролику, опублікованому в X, Гегсет заявив, що санкціонує програму скринінгу для військовослужбовців, щоб переконатися: «…у вас є необхідний рівень тестостерону для досягнення вашого максимального рівня ефективності».

Військовослужбовцям із низьким рівнем тестостерону буде запропоновано добровільну гормональну терапію. «Турбота про здоров’я в довгостроковій перспективі означає, що ви маєте залишатися сильними, витривалими та здатними виконувати свої завдання — не лише під час наступного завдання, а й протягом усього життя, щоб ви могли повноцінно жити й після того, як знімете військову форму», — додав він.

Чому Гегсету спало на думку провести масове тестування на рівень тестостерону? Річ у тім, що тема тестостерону як панацеї сьогодні захопила уми багатьох чоловіків, особливо тих, хто прислухається до думки інфлюенсерів у так званій маносфері (мережі онлайн-спільнот і блогів, що просувають агресивні уявлення про мужність, антифемінізм і перевагу чоловіків).

Популярні подкастери, такі як політичний коментатор Джо Роган і гуру здоров’я Ендрю Губерман (у якого п’ять мільйонів підписників), невпинно рекламують тестостерон як еліксир молодості й енергії. Уряд теж не залишився осторонь: у команді президента США Дональда Трампа 72-річний міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що використовує замісну терапію тестостероном як частину своєї «програми омолодження». До того ж соціальні мережі переповнені заявами чоловіків, які стверджують, що завдяки ін’єкціям тестостерону вони схуднули та повернули собі енергію, бадьорість і лібідо. Не дивно, що в результаті у США значно зросло споживання ін’єкцій тестостерону і навіть з’явилися спеціальні «тестостеронові вечірки».

Та не все так просто: лікарі з таким широким застосуванням гормональної терапії не погоджуються. Більше тестостерону — не означає краще, кажуть вони. Адже насправді у найбільш традиційно мужніх чоловіків — одружених, батьків, трудівників, солдатів — часто спостерігається низький рівень тестостерону.

Коли чоловік готовий до побачень із партнеркою, тестостерон обмежує енергію, що спрямовується організмом на інші функції, такі як імунна система, і зосереджується на статевому акті. Але після того, як чоловік знаходить собі партнерку, рівень тестостерону в нього знижується. Однак це не означає, що людина стала слабшою чи захворіла. Коли чоловік стає батьком, рівень тестостерону в нього знижується ще більше. Природа каже йому: час доглядати за дитиною, а не бігати за спідницями.

Те саме відбувається і з військовими: дослідження показали, що інтенсивна бойова підготовка різко знижує рівень тестостерону. Лише три дні тренувань можуть знизити рівень тестостерону у чоловіків на 43%. Вісім тижнів знижують його на понад 80%. Ймовірно, тіло надсилає сигнал — зараз не час для кохання.

Штучно підвищений тестостерон не лише не потрібен, а й може зашкодити здоров’ю та фертильності. Надлишок тестостерону може пригнічувати здатність організму виробляти власний тестостерон і виробляли сперматозоїди. Крім того, надлишок цього гормону призводить до зменшення яєчок та імпотенції. Але один із його ефектів може бути для багатьох дуже привабливим: він стимулює ріст м’язів. І результат може бути візуально вражаючим.

У своєму відеоролику Гегсет спеціально наголошує, що нова програма «не про штучне покращення зовнішності». Але чи справді це так?

Торік новопризначений міністр війни, а до цього — ведучий Fox News, скликав американських військових керівників і оголосив їм, що не терпітиме неохайного вигляду, борід і надмірної ваги. За наказом міністра 800 генералів та адміралів залишили свої пости (зокрема й військові бази на різних континентах) і, наражаючи на величезний ризик боєготовність США, прибули до Вашингтона. Там вони вислухали гнівну промову Гегсета про «товстих солдатів» у бойових підрозділах і «товстих генералів і адміралів» у Пентагоні. Здебільшого поголені й підтягнуті військові слухали його з похмурим здивуванням і кам’яними обличчями.

Очевидно, що зовнішній вигляд для Гегсета має колосальне значення. Зовнішньої мужності військовослужбовців потрібно досягнути, навіть якщо при цьому може постраждати їхнє репродуктивне здоров’я. Складається враження, що міністр війни створює своєрідний чоловічий клуб, де краса чоловічого тіла та риторика агресії важливіші за реальні військові досягнення та реальні біологічні функції чоловіка.

Одержимість зовнішнім виглядом і показною силою особливо характерна для авторитарних режимів. Згадаймо культ маскулінності нацистських солдатів, ідеалізацію спортивного тіла та масові паради нацистської Німеччини. А в СРСР — паради фізкультурників, фонтани та мозаїки з фігурами м’язистих робітників і робітниць. За фасадом цих красот і виглядом здоров’я та мужності ховалися табори смерті в Німеччині, Голодомор і ГУЛАГ у Радянському Союзі.

Що ж приховується за фасадом мужності, який створює Гегсет? Під виглядом турботи про військовослужбовців він планомірно руйнує збройні сили США і разом з цим, можливо, ставить під загрозу демократію. На сьогодні Гегсет звільнив або заблокував підвищення у званні понад 80 генералам та адміралам. Звільнення вже зачепили близько 10% вищого та найдосвідченішого командного складу і почали нагадувати чистку армії за часів Сталіна у 1936–1938 роках.

Останнє гучне звільнення відбулося зовсім нещодавно: один із найвищих політичних керівників, Ден Дрісколл, залишив посаду міністра армії США. Його відставка має величезне значення. «Це погана новина. Знаєте, для нашої країни, для армії, — сказав Г. Р. Макмастер, який обіймав посаду радника Трампа з питань національної безпеки під час його першого терміну, в інтерв’ю CBS. — Міністр Дрісколл просував… програму модернізації, щоб зробити армію сучасною».

Дрісколл не здався без бою: перш ніж піти, він зустрівся з президентом Трампом. Ймовірно, він сподівався донести до президента той факт, що збройні сили США зазнають атак зсередини. На зустрічі з главою держави, повідомляє журнал Atlantic, він поскаржився, що Гегсет звільнив одних із найдосвідченіших у бойових діях командирів, ставлячи під загрозу ефективність збройних сил.

Одне з джерел журналу Atlantic розповіло, що Трамп був здивований, коли Дрісколл сказав йому, скільки генералів та офіцерів було звільнено або змушено піти у відставку. Дрісколл заявив, що армія не зможе провести необхідні їй реформи через відхід такої великої кількості керівників. Він також попередив Трампа, що безпідставні звільнення та блокування підвищення по службі підірвали моральний дух, змусивши деяких військових засумніватися у справедливості системи просування по службі, яка раніше була аполітичною та ґрунтувалася на заслугах. Але, судячи з усього, президент не надто засмутився через слова Дрісколла. Гегсет залишився на своїй посаді, а Дрісколл пішов у відставку.

Приблизно половина звільнених військових — афроамериканці та жінки, і можна було б припустити, що справа тут у банальному расизмі та мізогінії Гегсета, який хоче побудувати армію за своїм образом і подобою. Але його плани щодо обезголовлення армії набагато ширші. Обійнявши свою посаду, він одразу заявив, що у збройних силах занадто багато командного складу і кількість генералів та адміралів необхідно скоротити на 20%.

Судячи з усього, справа не в гендері, не в расі і навіть не в мускулистості особового складу. Річ у тім, що й Гегсет, і президент країни хочуть мати візуально імпозантних, але насправді заляканих, залежних і слухняних військових. Можна припустити, що така армія потрібна не для того, щоб вигравати війни із зовнішнім ворогом, чи то Іран, Північна Корея, Китай або РФ, а для того, щоб у потрібний момент її можна було закликати захищати президента у разі поразки його партії на виборах або якщо президент захоче залишитися при владі на незаконний третій термін…