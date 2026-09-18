Трамп хоче, щоб Путін завершив війну. Ще до її закінчення він може запропонувати Росії вигідні бізнес-угоди.

Про це пише The New York Times.

Новий законопроєкт про санкції має на меті чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна, щоб змусити його припинити війну в Україні. Однак президент Трамп робить ставку на інший підхід: пропонує Росії певні стимули.

Коли цього місяця представники президента Трампа зустрілися з Володимиром Путіним у Кремлі, російський лідер випромінював упевненість.

За його словами, протягом кількох місяців російські війська нарешті мали захопити весь український Донбас. Крім того, Росія готувалася завдати нищівних ударів по енергосистемі України, створюючи передумови для тяжкої зими.

Тоді один із представників, Джаред Кушнер, вирішив заперечити. «З усією повагою, ви казали нам саме це рік тому, — звернувся Кушнер до російського президента. — Яка ймовірність того, що ми повернемося сюди ще через рік, а ви знову казатимете те саме? Може, не варто втрачати рік?»

Цей діалог, про який розповіли особа, обізнана з перебігом переговорів, та американський посадовець, ілюструє дилему, з якою стикається Трамп, намагаючись завершити війну в Україні протягом понад 18 місяців.

Цього тижня Конгрес ухвалив важливий законопроєкт про санкції, спрямований проти енергетичного сектору Росії. Це чергова спроба змусити Росію «постраждати» за вторгнення та спонукати Путіна до компромісів.

Однак, поки цей законопроєкт прямує на підпис до Трампа, його адміністрація продовжує дотримуватися іншого підходу: пропонує Росії вигоди, які, на думку посадовців, можуть спонукати Путіна розглянути можливість завершення війни.

Серед нових стимулів — розгляд Білим домом можливості укладання ділових угод із Росією ще до припинення нею бойових дій в Україні; про це повідомили двоє осіб, обізнаних із перебігом переговорів. Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, щоб відверто обговорити переговори, зазначив: угоди з Росією до завершення війни можливі, оскільки вони продемонстрували б серйозність намірів США щодо «перезавантаження» відносин із РФ.

Такий підхід свідчить про зміну позиції порівняно з минулорічною обіцянкою Трампа не укладати ділових угод із Росією, «доки ми не врегулюємо війну». Це вказує на те, що посланці Трампа з питань завершення війни — Стів Віткофф і пан Кушнер — шукають нові способи спонукати Росію припинити бойові дії. Адже стало зрозуміло, що Україна не відмовиться від значних територій, контроль над якими, за наполяганням Путіна, є необхідною умовою завершення війни.

Це також контрастує з підходом, який підтримують як республіканці, так і демократи в Конгресі (не кажучи вже про європейських союзників Києва та саму Україну): лише посилення економічного й військового тиску на Путіна може змусити його піти на компроміс.

«Цей законопроєкт підірве російську військову машину й нарешті змусить Путіна сісти за стіл переговорів», — заявив у середу член Палати представників Майкл Маккол (республіканець від штату Техас і один із головних ініціаторів цього санкційного акта) після того, як документ було ухвалено двопартійною більшістю голосів (262 проти 159).

Дональд Трамп дав зрозуміти, що підпише цей законопроєкт, просуванням якого займався сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) аж до своєї смерті в липні. Документ дозволяє президенту запроваджувати мита розміром до 100% для країн, що закуповують найбільші обсяги російської нафти чи газу, а також передбачає санкції проти російських посадовців, бізнесменів і фінансових установ. Сенаторка Дарлін Грем — сестра Грема, яка посіла його місце в Сенаті, — зазначила, що це «посилить переговорні позиції президента».

Однак, оскільки адміністрація Трампа застосовує щодо Путіна підхід «батога і пряника», основний акцент, схоже, робиться саме на «пряниках». Американський посадовець повідомив, що адміністрація прагне створити більше стимулів для представників російської еліти, аби спонукати їх домагатися миру. Укладення певних бізнес-угод ще до завершення війни могло б переконати антиамериканськи налаштованих «яструбів» з оточення Путіна в тому, що Трамп справді прагне побудувати нові відносини з Росією, додав посадовець.

Балаж Ярабік, колишній дипломат Європейського Союзу в Києві, який нині працює в аналітичній компанії R. Politik, зазначив, що все вказує на те, що Сполучені Штати «розглядають можливість піти на більші поступки Росії».

Вашингтон «зараз дає зрозуміти, що певні домовленості можуть зрушити з місця, якщо Москва спершу продемонструє конкретні кроки зі стримування», — сказав Ярабік, який уважно стежить за перебігом переговорів. — «Раніше Вашингтон відмовлявся підписувати такі угоди до досягнення режиму припинення вогню».

Президент Росії Володимир Путін зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом; також на фото — момент рукостискання з Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа, у Москві на початку цього місяця. Фото: Sputnik / Agence France-Presse — Getty Images

Наразі незрозуміло, про які саме угоди йдеться. Радник Кремля із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков після зустрічі пана Путіна з Віткоффом і Кушнером 5 вересня заявив, що «досить детально обговорювалися економічні питання та потенційні масштабні взаємовигідні російсько-американські проєкти».

Кремль активно пропонує Білому дому можливості для співпраці в бізнесі відтоді, як Трамп повернувся на посаду минулого року. Російські посадовці висували ідеї щодо угод стосовно рідкісноземельних металів та алюмінію, створення спільних підприємств в Арктиці й навіть залучення американських компаній до продажу російського природного газу в Європу.

Трамп називав економічний потенціал Росії «величезним», однак раніше розглядав бізнес-угоди як винагороду для Росії за умови встановлення нею миру.

«Вони хочуть вести бізнес, — сказав пан Трамп перед самітом із паном Путіним на Алясці минулого року. — Але вони не вестимуть бізнес, доки ми не врегулюємо війну».

Ця непомітна зміна підходу, схоже, відображає пошук адміністрацією нових ідей для завершення війни після того, як переговори щодо можливого виведення українських військ із решти території Донбасу зайшли в глухий кут. Раніше цього року українські посадовці запропонували назвати цей регіон «Донніленд» (Donnyland), намагаючись переконати пана Трампа рішучіше протидіяти територіальним вимогам Росії.

Кушнер згадав про цей глухий кут під час свого виступу через відеозв’язок на щорічній зустрічі YES у Києві минулими вихідними, де зібралися міжнародні прихильники України.

«Президент Путін окреслив свою позицію щодо того, чого він прагне досягти», — зазначив пан Кушнер. «Якби Україна, знаєте, хотіла відступити до тієї лінії, то, звісно, ​​решту угоди ми вже підготували й узгодили. Але наразі Україна цього робити не хоче».

Кушнер додав, що завдання адміністрації Трампа як посередників полягало в тому, щоб «знайти нестандартне рішення», яке «дозволило б обом сторонам рухатися далі». За його словами, Трамп і президент України Володимир Зеленський були дуже зацікавлені в переговорах, і, «наскільки нам відомо, президент Путін також виявляє до цього великий інтерес».

У цей момент частина аудиторії в Києві вибухнула сміхом — це свідчило про глибокий скептицизм серед українських союзників щодо того, як адміністрація зображувала ці переговори як збалансований процес. Через два дні російський реактивний безпілотник завдав удару по потягу на прикордонному переході, яким їхали високопосадовці, зокрема колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Переговори про припинення війни Росії проти України, що триває вже понад чотири з половиною роки й забрала сотні тисяч життів, значною мірою зайшли в глухий кут на початку цього року, коли Віткофф і Кушнер зосередилися на конфлікті з Іраном.

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви, а згодом і до Києва, що відбувся цього місяця, схоже, мав на меті відновити переговорний процес. Українські посадовці повідомили, що тристоронні мирні переговори за участю США, України та Росії можуть поновитися в жовтні. Очікується, що під час цих переговорів обговорюватиметься можливість обмеженого припинення вогню — зокрема, припинення ударів по судноплавству в Чорному морі або по об’єктах енергетичної інфраструктури.