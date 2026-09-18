Війна в Україні перетворилася на жорстоке протистояння на виснаження, а нинішній шлях веде світ до Третьої світової. Про це на Празькому оборонному саміті заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Посольство Чеської Республіки в Україні, інформує УНН.

Політик звернув увагу, що станом на 17 вересня повномасштабна війна тривала 1666 днів – на 99 днів довше, ніж Перша світова.

Шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде просто до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни. … Очевидно, що путін є агресором. російський правитель здійснив дещо неприйнятне – сказав Бабіш.

За його словами, Європа разом зі США повинна змусити Президента Володимира Зеленського та путіна сісти за стіл переговорів. При цьому він підкреслив, що дипломатія є не слабкістю, а єдиним шляхом уперед.

Чеський прем’єр також погодився з точкою зору Зеленського, який у виступі на минулому саміті НАТО заявив, що найбільшою загрозою для європейської безпеки є балістичні ракети, що вимагає розробки європейської системи ПРО.

“Ми підтримуємо Україну: у нас найбільше біженців на душу населення, ми сплачуємо за страхування дітей та пенсіонерів. Ми щасливі, що тут є українці”, – резюмував Бабіш.