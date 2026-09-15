Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який раніше підтримав Сенат США, пройшов важливе процедурне голосування в Палаті представників. Його схвалив регламентний комітет, відкривши шлях до розгляду документа всіма конгресменами, повідомляє Кореспондент.

Йдеться про двопартійний проєкт, співавторами якого є республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає посилення економічного тиску на РФ, зокрема запровадження високих, фактично “каральних”, мит для товарів із країн, які купують російський уран та нафтопродукти.

Тепер законопроєкт можуть винести на повноцінне голосування в Палаті представників уже цього тижня. Спікер Майк Джонсон раніше заявляв, що документ можуть розглянути за прискореною процедурою, для якої необхідна підтримка двох третин конгресменів.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк очікує, що наступні процедурні кроки відбудуться найближчими днями.

“Законопроєкт про пекельні санкції подолав перше процедурне голосування в комітеті. Наступна зупинка: процедурне голосування в залі (вівторок обід), потім голосування по суті (середа обід). Щодо правок демократів поки не має ясності. Виглядає, що все, потяг пішов, і далі рухається уже чиста версія законопроєкту”, – прокоментував він.