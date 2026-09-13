Співробітники посольства таємно вивезли дипломата США з Великої Британії, не повідомивши поліцію, після того, як його звинуватили у зберіганні непристойних зображень за участю дітей.

Про це пише Telegraph.

Дипломата, який працював у посольстві в Лондоні, відправили до США після того, як у його телефоні нібито знайшли матеріали, що зображують насильство над дітьми.

Повідомляється, що американська влада отримала судовий ордер у США, перш ніж здійснити рейд на помешкання дипломата в районі Патні 25 серпня, затримати його та доправити на американську авіабазу для вивезення з країни.

Американські правоохоронці не мають повноважень здійснювати арешти у Великій Британії, і, за наявною інформацією, офіційного запиту на екстрадицію чоловіка не надходило. Британську владу, вочевидь, повідомили про це лише після того, як дипломата вже вивезли.

За повідомленнями, міністри підтримують зв’язок із посольством США щодо цього інциденту, який може ще більше загострити відносини між Лондоном і Вашингтоном.

Джерело повідомило виданню The Sun: «Їм слід було повідомити Скотленд-Ярд, коли вони проводили рейд, і, безумовно, коли виявили матеріали.

Натомість, як ми вважаємо, вони доправили його на авіабазу США й перевезли літаком на відстань понад 4000 миль — туди, де щодо його брата велося розслідування. Ми припускаємо, що це був ранковий рейд, після якого його відвезли на базу в американському військовому конвої. Цілком можливо, що чоловік постане перед судом у США, але він мав би відповідати перед судом тут».

Наступного дня о 17:33 цей самий літак вилетів із Ферфорда, о 19:44 за місцевим часом прибув на авіабазу Довер у штаті Делавер, а згодом вирушив до міжнародного аеропорту О’Хара в Чикаго (штат Іллінойс).

Літак Boeing 747-4R7 не літав на авіабазу Ферфорд протягом щонайменше двох місяців до цього інциденту. Речник поліції Лондона (Metropolitan Police) заявив: «У вівторок, 25 серпня, влада США повідомила нас про розслідування, яке вона проводить у зв’язку з імовірними правопорушеннями в Лондоні, що стосуються зображень непристойного характеру за участю дітей. Ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо цієї справи».

Дипломати зобов’язані дотримуватися наших законів

Представник уряду зазначив: «Ми очікуємо, що всі іноземні дипломати у Великій Британії дотримуватимуться наших законів — так само, як ми очікуємо цього від британських дипломатів під час їхньої роботи за кордоном. Оскільки розслідування в США триває, на цьому етапі було б недоречно надавати додаткові коментарі».

Речник посольства США заявив: «Нам відомо про звинувачення щодо особи, яка працює в посольстві. Уряд США вимагає від усіх співробітників дотримання найвищих стандартів поведінки, і ми ставимося до цих звинувачень серйозно».

«Хоча ми не можемо коментувати подробиці справи, ми оперативно поінформували правоохоронні органи Великої Британії та вжили швидких заходів; ми й надалі тісно співпрацюватимемо з нашими партнерами з правоохоронних органів щодо цих звинувачень.

Згадану особу було відкликано до Сполучених Штатів у зв’язку з триваючим розслідуванням. Посольство повідомило британську владу про цю справу».