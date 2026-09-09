Для громадян України спростили процедуру отримання 90-денної візи до Південно-Африканської Республіки. Тепер документи можна подавати через нову електронну систему ETA – без поїздок до іншої країни. Про зміни повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Кореспондент.

“Ще одна країна спростила візовий режим з Україною – цього разу Південно-Африканська Республіка”, – написав він.

До цього оформлення візи могло тривати близько двох місяців і вимагало двох поїздок до Польщі. Тепер заявку можна заповнити за кілька хвилин просто зі смартфона, а візу мають видати протягом 24 годин.

Україна стала однією з перших країн, для громадян якої відкрили доступ до ETA. Перші візи вже видані.

“Дякую уряду ПАР… за це рішення. Чекаємо на нові позитивні кроки”, – зазначив Сибіга.