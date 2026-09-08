Президент Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Норвегії. Як можна зрозуміти з офіційного повідомлення, основна причина візиту – похорон короля Гаральда V.

Це підтвердив і президент.

– Завтра від усіх наших людей висловимо вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V.

Також сьогодні зустрінуся з Прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере. Говоритимемо про продовження підтримки України. Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими. Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA. Дякую всім, хто допомагає Україні.