“Щойно говорили з представниками Президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву.

Були сьогодні також доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків і активних оборонних операцій. Вдячний кожному нашому воїну за ефективний захист позицій України.

На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови. Дякую всім, хто з Україною!”