Про це повідомив президент Зеленський.

Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ.

Ми готуємось до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом.

Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві.

Затвердив Службі безпеки України та Збройним Силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по наших містах.

Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже дванадцять людей поранені. Увесь день удари по Київщині, Харкову, Сумах, Херсону, Одесі, містах Дніпровщини, Донеччини. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це, і ми оберем правильний час для відповіді.

Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та наших людей. Дякую всім, хто забезпечує достойні відповіді Росії на її божевільну війну. Слава Україні!