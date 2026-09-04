Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Північній Македонії за рішення призначити спеціального представника з питань повоєнної відбудови України.

“І, звісно, ми говорили про майбутнє, про відновлення України. На цьому шляху ми розраховуємо на допомогу наших друзів і партнерів, і ми вдячні Північній Македонії за рішення призначити спеціального представника з питань по воєнної відбудови України”, – сказав він на пресконференції із главою МЗС Північної Македонії Тімчо Муцунським у Києві, пише Iнтерфакс.

Сибіга поінформував македонського колегу про систематичні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Він наголосив, що для Кремля енергетика є одним із інструментів війни та терору, і забезпечення стійкості української нейросистеми напередодні зими залишається всеред ключових пріоритетів.

Глава МЗС України також розповів про ситуацію в Чорному морі, про блокування Росією навігації і свободу мореплавства.