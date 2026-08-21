Передані Україною Вашингтону пропозиції мають на меті закінчення бойових дій.

Про це в інтервʼю “Укрінформу” заявив дипломат, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

-Ми хочемо припинення бойових дій. Я хочу забігти наперед, бо це може хвилювати ваших читачів: там немає жодної “зради” і жодного порушення Конституції. І я вам скажу, що за всі місяці мого залучення до переговорів – і коли я їздив як перший заступник міністра до Стамбула минулого року, і коли вже працював тут та їздив на переговори в Абу-Дабі, Женеву, Маямі, – я ніколи не бачив, щоб хтось із нашої команди хоча б на мить допустив здачу територій і визнання їх російськими.

Кислиця запевнив, що російська конструкція “3+2” (йдеться про визнання російськими трьох захоплених областей – Криму, Донецької та Луганської областей – і двох частково захоплених – Запорізької та Херсонської) “ніколи не лежала на столі переговорів між нами та іншою стороною”.

Кислиця підкреслив: “Ні, це не план перемоги. Це план, як зупинити цю війну”.

-Зупинімося на цьому ще раз, щоб було чітке розуміння: одна річ – зупинити війну, інша річ – укласти мирну угоду. Укласти мирну угоду зі стороною, яка є диктаторською країною, де практично одна людина ухвалює рішення, у нинішніх умовах неможливо. Немає жодної – принаймні мені про них невідомо – ознаки того, що Путін хоче зупинити бойові дії, не кажучи вже про те, щоб він хотів сідати й вести переговори, – підкреслив дипломат.