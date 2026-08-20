Угорська Національна податкова та митна адміністрація закрила розслідування щодо українських інкасаторів. Підозра у відмиванні грошей виявилася безпідставною.

Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на видання HVG, передає Інше ТВ.

Центральне слідче управління Генерального кримінального директорату Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких затримали у країні у березні 2026 року.

Це підтвердив адвокат інкасаторів та Ощадбанку Лорант Горват. У дописі у Facebook він повідомив, що розслідування припинили через відсутність складу злочину.

У коментарі угорському виданню Горват розповів, що в рішенні NAV зазначається, що походження грошей та цінностей, які перевозили інкасатори, є цілком прозорим – вони походять від міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ «Ощадбанк».

У рішенні про закриття розслідування також зазначається, що інформація та докази, отримані під час кримінального провадження, підтверджують, що майно не було отриманне злочинним шляхом, його походження з’ясовано, і у справі не було підозр у скоєнні іншого злочину, окрім відмивання грошей.

Уряд Орбана, який тоді був при владі, говорив про те, що партія грошей може бути незаконною, що викликало підозри у відмиванні грошей. А деякі політики партії «Фідес» навіть стверджували, що метою партії було фінансування виборчої кампанії «Тиси».

Як повідомляло Інше ТВ, 5 березня Угорщина захопила українських інкасаторів. 6 березня Угорське ЗМІ пише, що сімох захоплених українських інкасаторів вже вислали з Угорщини. Доля золота та валюти невідома. Також повідомлялося Угорські спецслужби могли інсценувати спецоперацію проти «Ощадбанку», щоб спровокувати Київ, — розслідування