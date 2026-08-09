Президент США Дональд Трамп тижнями готував ґрунт для оголошення перемоги у війні з Іраном, якщо Тегеран повністю відкриє Ормузьку протоку. Він був готовий завершити конфлікт навіть без підписання ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, спроби Білого дому швидко вийти з війни ускладнилися в суботу, коли Іран висунув жорсткі вимоги для відновлення судноплавства.

Тегеран вимагає виплати мільярдів доларів репарацій, виведення американських військ із регіону та зняття морської блокади.

“Нещодавні жорсткі вимоги Ірану щодо відновлення протоки дедалі більше ускладнюють для президента створення шляхів виходу з конфлікту, які б врятували його обличчя”, – зазначає директорка програми Близького Сходу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Мона Якубян.

Водночас експерт з питань Ірану консалтингової фірми Eurasia Group Грегорі Брю підкреслює, що іранці повністю вірять, що Трамп хоче вийти з протоки та зосереджений на відкритті, тому вони грають жорстко.

З квітня Білий дім намагався включити питання ядерного зброєтворення до ширших переговорів, але процес виявився занадто складним. Через це останніми тижнями Вашингтон зосередився переважно на відновленні комерційного руху через Ормузьку протоку.

Здатність Ірану блокувати цей водний шлях за допомогою ракетних атак і безпілотників стала потужним важелем впливу, що сколихнув світові ринки нафти.

Трамп кілька разів заявляв про повне відкриття протоки, але ці заяви виявилися передчасними.

Позицію адміністрації також прокоментував віце-президент Джей Ді Венс.

“Ми в середині гри. Якщо ні, то це теж добре, ми просто продовжуватимемо чинити тиск, який можемо, і отримувати якомога більше нафти та газу з Близького Сходу, щоб американці могли насолоджуватися нижчими цінами”, – зазначив він.

Попри нові вимоги Ірану, у Білому домі переконують, що США вже виконали свої основні військові цілі.

За словами чиновників, США виявлять будь-яку спробу відновлення ядерної програми Ірану, а загроза нових ударів слугуватиме стримуючим фактором.

Нагадаємо, тривалий військовий конфлікт на Близькому Сході призвів до суттєвого скорочення американських арсеналів і змусив Вашингтон активніше шукати шляхи дипломатичного врегулювання.